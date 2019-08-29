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ФСБ пресекла подготовку террористических актов в Кабардино-Балкарии

Егор Левин
12:10 29.08.2019
Целями применения взрывчатки были объекты правоохранительных органов и госструктур республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФСБ РФ

ФСБ пресекла подготовку террористических актов на территории Кабардино-Балкарской Республики. Неподалеку от населенных пунктов Черная Речка и Алтуд Урванского района правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства большой мощности.

Для большей безопасности взрывотехники обезвредили их без транспортировки. После этого сотрудники ФСБ вместе с региональными коллегами установили лицо, причастное к производству взрывчатки. Им оказался ранее судимый за преступление террористической направленности житель Кабардино-Балкарии.

Мужчину задержали на территории города Нарткала. Он признался в содеянном. Целями применения взрывчатки были объекты правоохранительных органов и госструктур республики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса РФ («Подготовка к террористическому акту»). Правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

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