Адвокат заявил, что не существует четкой формулы обмена удерживаемыми гражданами между РФ и Украиной

Адвокат Валентин Рыбин рассказал «Звезде» о тонкостях возможного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В процессе могут принять участие 12 российских граждан.

По словам правоведа, ожидается последний этап юридического оформления граждан, которые будут принимать участие в процедуре обмена. Для его начала необходим указ украинского президента об их помиловании.

«Будет указ - будет обмен, не будет указа - обмен будет перенесен», - рассказал Рыбин.

Также он отметил, что точное количество участников к настоящему времени еще неизвестно из-за множества юридических тонкостей.

«Количество граждан меняется, пока еще четкого понимания нет. Мы не можем пока говорить о четкой формуле обмена», - заявил правовед.

Рыбин подчеркнул, что сейчас стороны ожидают лишь указа президента Украины. После этого процесс обмена будет запущен.

Между тем украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву из Ямало-Ненецкого автономного округа. Это произошло после смягчения меры наказания главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Точная информация о том, куда именно будет доставлен режиссер в Москве, в настоящий момент неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Украина приближаются к завершению обмена удерживаемых лиц на территории обоих государств. Процесс передачи граждан должен состояться 28-29 августа. Москва и Киев планируют осуществить формулу обмена 33 на 33 человека, однако, по предварительной информации, число может быть изменено.