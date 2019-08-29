СМИ: Олег Сенцов этапирован в Москву

Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный информированный источник.

Между тем адвокат Сенцова Дмитрий Динзе пока никак не прокомментировал данное сообщение.

По предварительным данным, режиссер мог быть доставлен в Лефортово.

Напомним, Олега Сенцова обвиняют в России в организации и подготовке терактов в Крыму. Суд вынес приговор, по итогам которого Сенцова осудили на 20 лет колонии. В мае он объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней.