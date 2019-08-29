Су-57 исполнил сложнейшую фигуру «плоский штопор»

Истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал фигуру высшего пилотажа «сухой лист», или «плоский штопор». Невероятно сложная в техническом плане, она требует предельной концентрации от пилота и сверхманевренных возможностей от боевой машины. В реальном воздушном бою такие возможности самолета позволят ему эффективно бороться не только с бомбардировщиками и штурмовиками, но и с вертолетами.

До самого последнего времени «плоский штопор» считался критическим режимом полета, предшествующим катастрофе. Освоить эту фигуру удалось лишь с появлением двигателей с управляемым вектором тяги.

Штопором называется движение самолета по крутой нисходящей спирали с одновременным вращением вокруг всех трех его осей. Перед исполнением этой фигуры происходят потеря скорости и сваливание. Опасность такого полета заключается в том, что рули теряют эффективность, а при быстрой потере высоты пилот может дезориентироваться.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году.