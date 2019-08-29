Появились первые кадры с места ДТП с участием маршрутки под Ставрополем

«Звезда» публикует первые кадры с места аварии, произошедшей рано утром 29 августа в Ставропольском крае. На 232-м километре автодороги «Кавказ» столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль МАН с полуприцепом. Причины ДТП устанавливаются.

Всего в маршрутке находились 23 человека. По предварительной информации, машина осуществляла частные перевозки. По данным краевой Госавтоинспекции, после аварии в больницу Невинномысска были доставлены 15 человек. Врачи их осмотрели и только у двоих диагностировали травмы - у водителя маршрутки и пассажира переднего сиденья.