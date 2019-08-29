На МКС начались испытания экзоскелета для робота Федора

На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета, который необходим для управления антропоморфным роботом Федором. Благодаря экзоскелету андроид сможет работать в режиме копирования, в точности повторяя движения космонавта.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», - написал робот Федор на своей странице в Twitter.

Федор также сообщил о своем разговоре по телемосту с президентом РФ Владимиром Путиным. И рассказал, что космонавт Александр Скворцов трижды заглядывал к нему через шлюз агрегатного отсека в корабль «Союз МС-14» и показывал «комбинацию кисти правой руки». Робот имел ввиду поднятый вверх большой палец.

Ранее стало известно, что робот Федор со второй попытки пристыковался к МКС на космическом корабле «Союз МС-14». Стыковка прошла в автоматическом режиме. Первая попытка была отменена из-за «ранее не встречавшихся колебаний».

Позднее робот Федор с юмором объяснил свою задержку в полете тем, что застрял в пробке. И выразил полную готовность к работе.