Нейрохирурги военного госпиталя Бурденко провели уникальную операцию на позвоночнике

В нейрохирургическом центре Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко врачи провели уникальную медицинскую процедуру. Эндоскопическая трансфораминальная реконструктивная операция поясничного отдела позвоночника проводилась в России впервые.

Благодаря примененной методике специалистам удалось уменьшить размер доступа для удаления грыжи диска позвоночника и передней стабилизации поясничного отдела до одного сантиметра. Также снизилась травматизация мышечных тканей и спинного мозга.

«Данная операция выполнялась в России впервые. При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрезкожной стабилизации», - рассказали 28 августа в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Пациента в результате выписали уже на третьи сутки. Специалисты отмечают, что реабилитационно-восстановительный период для него будет короче, а риск проникновения в организм инфекций – ниже, чем обычно.

Ранее в госпитале имени Бурденко появилась современная радиотерапевтическая система. Она позволяет безопасно и эффективно выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.