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СК сообщил о двух погибших после обрушения стены на стройке в Новосибирске

Кирилл Кунецкий
09:42 28.08.2019
В настоящее время на месте работают более 70 спасателей.
© Видео: Инцидент Новосибирск, VK © Фото: ТРК "Звезда"

Как минимум двое человек погибли при обрушении стены на стройке в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным экстренных служб площадь обрушения, произошедшего на Ударной улице, составила 350 квадратных метров. На месте поисковых работ находятся более 70 спасателей.

Между тем, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя, в настоящее время из-под завалов удалось достать второго пострадавшего.

Обрушение стены произошло сегодня утром. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать нарушения, допущенные при строительстве. Под завалами могут находиться до десяти человек.

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