Разбор завалов обрушившейся стены на стройке в Новосибирске попал на видео

В Новосибирске на Ударной улице произошло обрушение стены здания во время ее реконструкции. По данным регионального управления МЧС, площадь обрушения составляет не менее 350 квадратных метров.

Под завалами остались рабочие. На кадрах с места инцидента видно, как строители помогают спасателям и пожарным разбирать обрушение. В процессе также участвует строительный кран.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь живым из-под завалов стены одного рабочего, но оставаться под ней могут еще до 11 человек.