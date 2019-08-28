В Новосибирске на стройке стена обрушилась на рабочих

В Новосибирске на Ударной улице произошло обрушение стены здания во время ее реконструкции. Под завалами остались рабочие.

В региональном МЧС «Звезде» сообщили, что на месте происшествия находятся все пожарные и спасательные подразделения, проводятся аварийно-спасательные работы. По предварительным данным, площадь обрушения составила 350 квадратных метров.

Спасателям удалось извлечь живым из-под завалов стены одного рабочего, но оставаться под ней могут еще до 11 человек.