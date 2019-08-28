Жестокая схватка акулы и тюленя попала на видео
Акула напала на тюленя всего в нескольких километрах от общественного пляжа в штате Массачусетс.
© Видео: Atlantic White Shark Conservancy, Facebook © Фото: pixabay
Схватку большой белой акулы и тюленя сняли туристы у побережья Кейп-Код в американском штате Массачусетс. Страшные кадры появились в Сети.
На видео белая акула нападает на тюленя. Противостояние длится недолго: через пару минут хищнику удается одолеть млекопитающего. Расправившись с тюленем, акула уплывает прочь.
Как отмечает Daily Star, эта смертельная битва происходила всего в нескольких километрах от общественного пляжа Насет в выходной день, когда там отдыхали десятки человек. Многие из пользователей Сети были шокированы тем, насколько близко акула подплыла к берегу. По словам местных жителей, в последние недели в регионе наблюдается резкое увеличение этих хищников.