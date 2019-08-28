На тележке через лужу: аэропорт Владивостока подтопило из-за проливных дождей

Дальний Восток вновь подвергся атаке сильнейших ливней. Основной удар принял на себя Владивосток, в котором за сутки выпало количество осадков, которое обычно выпадает за десять дней.

Затоплены подъездные пути к аэропорту города и его парковка. Пассажирам пришлось идти к терминалам по колено в воде и надеяться, что их рейсы не отменят. Туристы из Китая подошли к проблеме нетривиально и решили преодолеть водную преграду на тележке для багажа.

В городе же в это время также наступил транспортный коллапс: приостановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы ходят с перебоями. На ликвидацию последствий вышли 800 человек.