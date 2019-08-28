У побережья Севастополя взорвали авиабомбу

У побережья Севастополя уничтожили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас весом 50 килограммов обнаружили на дне моря всего в шести сотнях метров от Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Перед взрывом водолазы осмотрели бомбу и приняли решение, что ее можно отбуксировать на безопасное расстояние.

Радиус разрушающего действия этого снаряда в воде - один километр, поэтому всю территорию оцепили, а движение судов и купание отдыхающих временно запретили.