У побережья Севастополя взорвали авиабомбу
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили недалеко от Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
У побережья Севастополя уничтожили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас весом 50 килограммов обнаружили на дне моря всего в шести сотнях метров от Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Перед взрывом водолазы осмотрели бомбу и приняли решение, что ее можно отбуксировать на безопасное расстояние.
Радиус разрушающего действия этого снаряда в воде - один километр, поэтому всю территорию оцепили, а движение судов и купание отдыхающих временно запретили.