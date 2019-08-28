Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии

Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.

Корреспонденты из Италии, Греции и Болгарии смогли своими глазами увидеть быт российских военных и современную технику, которая используется для борьбы с терроризмом. Они посетили жилые и бытовые помещения, осмотрели спортивную площадку, зоны отдыха и пункт психологической помощи. А на хлебопекарне корреспонденты попробовали свежеиспеченный российскими поварами хлеб.

Со взлетной полосы журналисты понаблюдали за взлетом и посадкой Су-35 во время тренировочного полета. Сотрудники СМИ остались под большим впечатлением от истребителя поколения 4++.

Накануне иностранные журналисты посетили город Хан-Шейхун, который недавно был освобожден от боевиков.