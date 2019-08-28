Мастерство высшей пробы: Россия завоевала 22 золотые медали на WorldSkills в Казани

В Казани прошел чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Для сборной России он завершился настоящим прорывом.

Россияне завоевали на чемпионате 22 медали, что означает второе место в неофициальном зачете. В частности, «золотыми» стали умения российских сварщиков, флористов и поваров. Призеров профессиональной олимпиады прибыл поздравить лично президент России Владимир Путин.

Путь к медалям мирового первенства у каждого из участников был не просто тернистым, а состоял из четырех лет интенсивных тренировок. Многие участники живут в тысячах километров от Казани, но теперь Россия на всю жизнь останется в их сердце. Они лепили и красили, пилили и сверлили - делали все своими руками спиной к спине. Теперь стресс и переживания уже позади.

В середине церемонии закрытия начался настоящий ливень, но финалисты даже не обратили на него внимания. Несмотря на дождь, 45-тысячная «Казань-Арена» каждую минуту просто взрывалась шквалом аплодисментов за каждую сборную. На подиуме - мастера своего дела со всего мира. Каждому из них открывается дорога в большую профессиональную жизнь.

«Вы показали блестящую технику и навыки. Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты, и оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем», - заявил российский лидер.

После этого Путин отдельно встретился с российской командой. Россия завоевала 22 золотые медали, в общем зачете команду обошел только Китай. Президент пожелал команде сохранить «импульс мастерства высшей пробы» и передавать его друзьям и следующим поколениям.

Участники российской сборной в свою очередь пообещали президенту взять реванш у китайцев на их родине в Шанхае. Многие из этих победителей на чемпионате мира в 2021-м станут экспертами и руководителями на своих предприятиях. Флаг WorldSkills в Казани торжественно передали оргкомитету КНР.