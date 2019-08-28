Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причину массового увольнения врачей. Сразу четыре хирурга Демидовской больницы написали заявление по собственному желанию в конце июля. Это вызвало широкий общественный резонанс и даже заинтересовало Кремль и прокуроров.

По словам Изотеева, к массовому увольнению врачей привел кадровый дефицит и, как следствие, серьезная нагрузка на работников больницы. В медицинском учреждении не хватает специалистов уже два года. Сначала врачи справлялись, но затем начались сложности.

Как пояснил в комментарии «360» Изотеев, сейчас на каждого хирурга приходится по десять ночных дежурств в месяц. При этом после суточного дежурства врач вынужден заступать на дневную смену.

Ситуацию в нижнем Тагиле ранее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данный вопрос требует реакции местных властей и министерства здравоохранения.

Позже заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле не сказалось на оказании медицинской помощи населению. Он также рассказал, что заявления на увольнение написали шесть человек из Городской больницы №1, но после общения с главой регионального минздрава основная часть персонала решила не уходить.