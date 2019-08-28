Многоэтажный жилой дом взорвался подо Львовом

В Дрогобыче Львовской области в жилом четырехэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, еще семь пострадали.

Как сообщает ГсЧС Украины по Львовской области, трагедия произошла в ночь на 28 августа в 02:46 в доме, расположенном по адресу: улица Грушевского, 101. В результате взрыва был разрушен один из подъездов с первого по четвертый этаж. Аварийные службы отключили дом от всех коммуникаций.

Спасатели обнаружили под завалами одного погибшего и пятерых выживших. Все они госпитализированы. Всего в результате ЧП пострадали семь человек, среди которых трое детей. Причины взрыва устанавливаются.