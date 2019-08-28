СМИ: Китай отказался пустить военный эсминец США

Китайские власти не допустили заход американского военного корабля в портовый город Циндао. Соответствующий запрос со стороны США был отклонен.

Как сообщает Reuters, эсминец ВМС США заведомо получил отказ от КНР. Войти в порт Циндао корабль должен был в воскресенье, 1 сентября. Ранее корабли США неоднократно совершали такие действия, однако это уже как минимум второй случай отказа со стороны китайского правительства – первый произошел в 2017 году.

Напомним, обострение отношений США и Китая произошло в мае 2019 года, после 11-й попытки торговых переговоров. Тогда США ввели дополнительные пошлины против Китая на сумму 200 миллиардов долларов, в Пекине же ответили на это вводом пошлин на сумму 60 миллиардов. Новая встреча представителей США и Китая по торговле намечена на начало сентября.