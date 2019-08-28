Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать осенью

В Ассоциации туроператоров назвали самые популярные направления отдыха россиян наступающей осенью. По сравнению с прошедшим годом, количество бронирований по ним выросло до 25%.

Туроператоры назвали в числе востребованных точек для путешествий Турцию, Россию, Тунис, Испанию и Кипр. Также путешественники активно бронируют туры в Италию, Черногорию, Грецию, Таиланд и Вьетнам. К числу уже менее популярных, но также с повысившимся по сравнению с прошлогодним спросом, эксперты отнесли такие направления, как Франция, Чехия, Куба, Мальдивы, Хайнань и Шри-Ланка.

Отметим, что, по мнению туроператоров, туристы в текущем году оказались более экономными, так как спрос повысился на туры в конце весны и осени, когда их стоимость дешевле по сравнению с летними месяцами. Ко всему прочему, уже сейчас отдыхающие бронируют туры на осень 2020 года.

Как сообщают в ассоциации, сокращение длительности поездки также позволит снизить расходы. Так, поездку на 13-14 ночей в этом сезоне выбрали 18,6% путешественников, что на 4,2% меньше, чем в 2018 году. А количество купленных путевок с продолжительностью отдыха от девяти до 12 ночей выросло почти на 6%.