«Бестолковая акция»: адмирал прокомментировал заход корабля ВМС Украины в зону учений РФ

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов прокомментировал недавний заход корабля ВМС Украины «Переяслав» в зону проведения российских учений. Адмирал назвал подобный шаг «бестолковым». Он подчеркнул, что согласно нормам заходить в зону учений позволительно, но очень опасно.

«Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов», - высказал свое мнение в эфире НСН Касатонов.

Ранее замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил о заходе малого разведывательного корабля «Переяслав» в зону учений Черноморского флота России. Это произошло, когда «Переяслав» возвращался с маневров НАТО Agile Spirit, проводившихся в Грузии. По словам Рыженко, корабль украинских ВМС вошел в зону российских учений, потому что «там не было никакой деятельности».