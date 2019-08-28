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«Бестолковая акция»: адмирал прокомментировал заход корабля ВМС Украины в зону учений РФ

Лина Давыдова
06:29 28.08.2019
По мнению экс-командующего Черноморским флотом РФ адмирала Игоря Касатонова, действия украинских ВМС были рискованными.
«Бестолковая акция»: адмирал прокомментировал заход корабля ВМС Украины в зону учений РФ
© Фото: Минобороны Украины

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов прокомментировал недавний заход корабля ВМС Украины «Переяслав» в зону проведения российских учений. Адмирал назвал подобный шаг «бестолковым». Он подчеркнул, что согласно нормам заходить в зону учений позволительно, но очень опасно.

«Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов», - высказал свое мнение в эфире НСН Касатонов.

Ранее замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил о заходе малого разведывательного корабля «Переяслав» в зону учений Черноморского флота России. Это произошло, когда «Переяслав» возвращался с маневров НАТО Agile Spirit, проводившихся в Грузии. По словам Рыженко, корабль украинских ВМС вошел в зону российских учений, потому что «там не было никакой деятельности».

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