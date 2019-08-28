Давай, до свидания: Коломойский назвал условие, при котором Зеленский сможет остаться при должности

Олигарх Игорь Коломойский, рассуждая о работе президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что показатель эффективности работы главы государства нужно измерять по количеству украинцев, вернувшихся на родину.

«Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн», - заявил Коломойский «Цензору.нет».

Напомним, что возвращение олигарха на родину связывали с инаугурацией Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая. Интересно, что Коломойский знал об этой дате, еще задолго до ее официального объявления. При этом адвокат президента США Рудольф Джулиани объявил украинского бизнесмена «криминальным олигархом» и порекомендовал Зеленскому прекратить связь с ним.