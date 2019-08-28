В посольстве РФ прокомментировали «отказ» в визе очередному сенатору из США

Посольство России в США ответило на заявление американского сенатора Криса Мерфи об отказе в визе на въезд в Россию. В дипмиссии сослались на сообщение, обращенное к другому конгрессмену Рону Джонсону, который сделал аналогичное заявление днем ранее.

«Все, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонсона, может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мерфи», – говорится в аккаунте посольства в Twitter.

Член Демократической партии США Мерфи заявил о якобы имевшем место отказе в визе 27 августа на своем официальном сайте. За день до этого аналогичной проблемой поделился его коллега-республиканец Рон Джонсон. В российском посольстве тогда рассказали, что Джонсон не обращался за визой и не информировал диппредставительство о своем намерении посетить РФ.