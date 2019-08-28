Все залито: во Владивостоке из-за ливней подтоплены дороги и аэропорт

Сильный ливень, начавшийся во Владивостоке еще утром 27 августа, привел к подтоплению некоторых участков автомобильных дорог. По сообщению региональной Госавтоинспекции, залит водой трамвайный парк на улице Борисенко. Под водой оказались участки дорог около стадиона «Динамо» и кинотеатра «Океан», а также на улице Окатовая.

В аэропорту Владивостока идет очистка от грунта, нанесенного потоками ливневых вод, водосточно-дренажная система. На помощь службам воздушной гавани прибыли автомобили пожарных частей и канализационных насосных станций. Вода частично откачана со стоянки у привокзальной площади.

«Непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию, и многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием. Производственные службы аэропорта со своей стороны прилагают максимальные усилия к тому, чтобы регистрация и досмотр пассажиров выполнялись оперативно», - говорится на официальном сайте аэропорта.

Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение в связи с обострением фронтальных разделов, которые несут с собой очень сильные дожди.

«Город оказался заложником стихии. Ливень создал пробки на дорогах, так как многие участки были затоплены, машины буквально уходили под воду. Оползни, спровоцированные сильным потоком дождя, сходили прямо на проезжие части дорог и наносили повреждения автомобилям», - сообщает пресс-служба Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее во Владивостоке сошел грязевый поток, содержащий грунт, камни и обломки деревьев. В результате была перекрыта одна полоса двухполосной дороги, из-за чего автомашины были вынуждены проезжать по «встречке».