Скрипачка сыграла концерт в виртуальной реальности

Американская скрипачка и танцовщица Линдси Стирлинг исполнила концерт в виртуальной реальности. К трансляции на YouTube-канале артистки могли подключиться обладатели VR-гарнитур.

Стирлинг находилась в студии, а ее движения повторял персонаж в виртуальном пространстве. Во время выступления исполнительницы не только играла, но и общалась со зрителями, которые отображались на видео как светлячки. Необычную трансляцию удалось провести с помощью стартапа Wave, который специализируется на виртуальных выступлениях.

Концерт длился чуть более полутора часов. На нем исполнительница сыграла композиции с альбома, который в скором времени готовится к выходу.