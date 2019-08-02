Цифровая гигиена: в Роскачестве призвали заклеивать камеры ноутбуков

В Роскачестве дали рекомендации по мерам, которые помогут не стать жертвой киберпреступников. Эксперты Центра цифровой экспертизы организации напоминают, что в Интернете нет ничего абсолютно безопасного.

Специалисты говорят о том, что необходимо соблюдать простые правила «цифровой гигиены»: устанавливать на ПК антивирусы и обновлять программное обеспечение. Однако есть и еще один нюанс.

«Все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования», - говорится в сообщении Роскачества.

Это повысит приватность пользователей во много раз. Эксперты подчеркивают, что данная мера многим может показаться параноидальной, но в то же время напоминают, что многие, к примеру, даже будучи у себя дома, закрывают входную дверь на все обороты замка.

Роскачество также рекомендует внимательнее относиться к доступам, которые требуются множеству мобильных приложений, и ограничивать их, если это не влияет на работоспособность гаджета.