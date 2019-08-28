В Москве прошли предварительные слушания по делам Константина Котова и Кирилла Жукова

Двадцать седьмого августа в Тверском суде Москвы состоялись предварительные слушания по уголовным делам Кирилла Жукова и Константина Котова. Им вменяется нарушение закона на оппозиционных акциях в центре столицы.

Кириллу Жукову вменяется нарушение статьи 318 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Константин Котов обвиняется по статье 212.1 УК РФ – «Массовые беспорядки».

На данный момент обвиняемые своей вины не признали. Представители стороны защиты намерены привести дополнительных свидетелей. Следующий процесс должен состояться третьего сентября.