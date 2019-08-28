Помпео: США будут работать над возвращением России в G7

США будут работать над возвращением России в состав клуба G7. Об этом заявил государственный секретарь страны Майкл Помпео.

По его словам, Россию стоит пригласить к участию в саммитах «большой семерки», так как «этого хочет президент».

«Президент думает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать в этом направлении», – сказал Помпео в интервью Fox59.

О возвращении России в G7 на последней встрече клуба во французском Биарицце заговорил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, он готов пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит в США. Намерения американского лидера ранее прокомментировали в Кремле.