Два огромных астероида подлетят к Земле в один день

Два астероида большого диаметра летят в сторону Земли. Максимальное сближение космических объектов с планетой состоится 14 сентября.

Один из них – 2000QW7 – в диаметре составляет от 290 до 650 метров. Он подлетит к Земле на расстояние 5,3 млн километров.

Второй астероид 2010CO1, по данным космического агентства NASA, от 120 до 260 метров в диаметре. С нашей планетой он сблизится примерно на то же расстояние.

В среду, 28 августа, к Земле также подойдут два астероида: диаметром от 30 до 68 и от 76 до 170 метров. Расстояние их сближения с планетой будет в разы меньше, например, последний подлетит примерно на миллион километров. Согласно списку NASA он входит в список потенциально опасных, однако, по словам ученых, реальной угрозы не представляет.