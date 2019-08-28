Ставропольские юнармейцы покорили Бештау

Ставропольские юнармейцы совершили пеший поход на самую высокую точку горы Бештау. Акцию посвятили 75-летию Победы.

Нынешний марш-бросок для юнармейской разведывательной роты «Партизан» города Георгиевск – не первый. Подростки вместе с опытными инструкторами ходят в горы регулярно.

«Мы знаем этот маршрут, но каждый раз он открывается для нас по-новому. А значит, вместо одних навыков нужно доставать из арсенала другие. К примеру, если штурмуешь вершину в непогоду и гололед, в помощь тебе – сила, равновесие и сноровка. Под палящим солнцем больше пригодятся выносливость и координация. Но в любую погоду важны дружеское плечо и поддержка», - пояснила старшина отряда Соня Карпушин

Цивилизация на маршруте почти не представлена, кроме кольцевой дороги, которая огибает всю гору. В ясную погоду отсюда можно разглядеть снежные вершины самой высокой горы России – Эльбруса.

Бештау – популярный у туристов маршрут, экскурсии по которому водят уже почти сорок лет. Первый массовый подъем на высоту 1400 метров над уровнем моря состоялся 23 февраля 1982 года. С тех пор вершину магматических гор Кавказских Минеральных вод покорили уже 60 тысяч человек. Среди них и ставропольские юнармейцы.

«У этой традиции – несколько задач. Такие акции не только приобщают ребят к здоровому образу жизни, они укрепляют дух патриотизма и сплоченности, готовят молодых людей к службе в армии, да элементарно – вытаскивают их из дома, отвлекают от телефонов и гаджетов», - отметил руководитель местного отделения «Юнармии» Георгиевского городского округа Сергей Пыльцын.

На вершине горы подростки развернули копию Знамени Победы и флаг «Юнармии». Это тоже традиция, которую участники движения строго соблюдают. По такому же сценарию в этом году «замкнули» «Эльбрусское кольцо». Маршрут, который военные на скорость выполняют в рамках Международных армейских игр, впервые в истории юнармейского движения прошли 24 подростка.