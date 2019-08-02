Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.

Он уточнил, что у него нет влияния на происходящее, а также доступа к столичному бюджету.

«Это абсурд … Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", то есть просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?», – заявил Кличко.

Он добавил, что намерен отстаивать право мэра на законодательную и исполнительную власть, передает «РБК – Украина».

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского направил в Кабинет министров требование уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Там отметили, что причиной этого является украинское законодательство, согласно которому глава местной администрации назначается на срок полномочий президента Украины.

Кличко в ответ на это назвал украинскую власть лгунами и непрофессионалами, добавив, что он держится на этом месте «ради киевской столицы, ради страны и украинского народа». Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, на посту главы городской администрации он находится с 25 июня 2014 года.