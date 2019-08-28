В США подтвердили поставку Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей

США продаст Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и оборудование к ним. Прибалтийская республика заплатит за это в общей сложности 170,8 млн долларов.

В управлении Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности заявили, что контракт отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Таким образом, отметили в военном ведомстве, Литва сможет усилить возможности для противостояния угрозам со стороны противников.

«Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе», - цитирует ТАСС заявление американских властей.

Разрешение на выполнение договоренности от Госдепартамента США получено. У Конгресса США есть 30 дней, чтобы одобрить или заблокировать это решение.