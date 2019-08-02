Эксперт-энтомолог рассказал о гарантированном способе прекращения лесных пожаров в Сибири

Российский ученый, глава лаборатории защиты леса Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ) и энтомолог Юрий Гниненко рассказал об обстановке с лесными пожарами в Сибири и назвал единственный, по его мнению, гарантированный способ прекратить их.

Эксперт поделился, что с точки зрения непосредственно процесса горения как такового, в возгораниях нет ничего экстраординарного.

«Довольно часто в Сибири, и не только в Сибири, случаются такие пожары. Несколько лет назад в Калифорнии горело гораздо больше леса, и никакого шума по этому поводу не было. Вокруг этого неоправданный ажиотаж», - заявил Гниненко.

Ученый рассказал, что существует практика, в соответствии с которой допускается не тушить пожары в труднодоступных и отдаленных местах, так как затраты на это окажутся существенно больше, чем потенциальный ущерб от возгорания.

«Не могу сказать, ошибочное оно (решение не тушить – прим. ред.), не ошибочное, но оно было принято», - сказал энтомолог.

По мнению Гниненко, ситуация с крупными лесными пожарами в Сибири не изменится до тех пор, пока там не пройдет хороший дождь. При этом, ученый подчеркнул, что в целом обстановка не является такой опасной или страшной, как многим представляется, а является практически штатной, с которой приходится сталкиваться с завидным постоянством, и ажиотаж вокруг этого в СМИ ему непонятен.

Напомним, массовые пожары охватили сибирские леса. По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в Красноярском крае создан оперативный штаб по тушению. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.