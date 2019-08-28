Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

В среду, 28 августа, православные христиане отмечают один из 12 главных религиозных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Слово «успение» в современном языке означает «смерть», а в славянском – «сон». Поэтому и имеется ввиду тихое и светлое упокоение, которое не порождает страха и скорби.

Этот православный праздник не переходящий, и отмечается всегда в один и тот же день – 28 августа. Ему предшествует Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа, и считается вторым по строгости постом в году, после Великого.

Считается, что Успение является одним из самых любимых в России православных праздников. В народе праздник еще называли Большая Пречистая и старались к этому дню закончить жатву. Поэтому в церковь приносили колосья, чтобы Богородица благословила крестьян на молотьбу и оградила собранный урожай от пожаров, грызунов и прочего несчастья.

Считалось, если во время праздничной службы не было ни ветра, ни дождя, то осень должна была быть тихая и теплая. Именно с Успения начиналась осень, а теплые дни называли молодым бабьим летом. В этот день было принято свататься, что обещало счастливую и долгую жизнь.