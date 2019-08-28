SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper: видео

Компания SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper, который вертикально поднялся в небо и после короткого полета плавно сел на землю. Видео и фотографии с испытаний опубликовал у себя на странице в Twitter основатель корпорации Илон Маск.

«Однажды космический корабль будет приземляться на ржавые пески Марса», - написал Маск.

Он также отметил, что корабль выглядит довольно «футуристично», но для Марса вполне подходит. И поздравил команду SpaceX с успешными испытаниями, которые проходили на новом пусковом комплексе компании в штате Техас, в районе Бока-Чика.

В общей сложности полет Starhopper продолжался около 57 секунд. На какую высоту поднялся аппарат, пока не уточняется. Изначально планировалось, что «прыжок» будет совершен на 150 метров.

Ранее Илон Маск уже публиковал видео, на котором запечатлены вертикальные тестовые полеты Starhopper. Аппарат предназначен для испытательных суборбитальных полетов, необходимых во время строительства космического корабля Starship, предназначенного для полета на Марс. В первый тестовый полет аппарат сумел подняться на 20 метров.