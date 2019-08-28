В Кремле прокомментировали вероятность возвращения России в G7

Речь об участии президента России Владимира Путина в следующем саммите G7 пока не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Любой подобной поездке предшествует достаточно длительная подготовка, пояснил он.

«Визит ради визита или контакт ради контакта, саммит ради саммита – это не то, чем обычно привык заниматься Владимир Путин», – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков также добавил, что участие в «большой семерке» как таковое и перерождение ее в «восьмерку» - не самоцель для России. По его словам, обсуждать вопросы глобальной экономики и политики невозможно в формате только семи стран.

«С этой точки зрения формат двадцатки, например, является более предпочтительным», - подчеркнул он.

О пользе участия России во встречах G7 ранее заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, он готов пригласить Путина на следующий саммит в Соединенные Штаты. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров при этом отметил, что сама Россия никогда не инициировала обсуждения о своем возвращении в формат «большой восьмерки».