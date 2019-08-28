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Метрологическая революция: в России планируется масштабная реформа дорожных знаков

Ян Брацкий
23:14 28.08.2019
Большая часть новаций призвана обеспечить безопасность пешеходов и упорядочивание трафика на загруженных магистралях.
Метрологическая революция: в России планируется масштабная реформа дорожных знаков
© Фото: Anton Belitsky Russian Look, Globallookpress

Разметка, дорожные знаки и светофоры на российских дорогах могут кардинально измениться. Соответствующий документ, который предусматривает экспериментальные варианты разметок, конструктив светофоров и другой дорожной инфраструктуры, подготовлен техническим комитетом при Росстандарте. Он получил название «Новые виды и правила применения дорожной разметки, светофорных объектов и конструктивных элементов. Типовые схемы организации дорожного движения».

Уличные светофоры изменят свою форму и получат новую цветовую секцию. Силуэт человека окрашенный в желтый цвет будет означать необходимость более осторожного пересечения проезжей части. Кроме того, появятся секции, указывающие направления по диагонали или на разворот.

© Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

По замыслу разработчиков круглая форма светофора давно утратила свою актуальность и может быть заменена на квадрат. При этом в районах с плотной застройкой красную секцию увеличат на 50% по сравнению с другими для лучшей заметности.

Что касается дорожной разметки «зебра», то вскоре должны появиться диагональные переходы с не закрашенным квадратом в центре и разметка нанесенная пунктиром. Разработчики нового стандарта мотивируют свое решение тем, что полностью закрашенная «зебра» опасна для мотоциклистов и обходится дороже.

© Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Среди рекомендаций обустройство островков безопасности для пешеходов, которые будут обустраиваться на проезжей части или разделительной полосе. Для защиты людей такие зоны будут приподнимут над проезжей частью и со всех сторон огородят специальными столбиками усиленной конструкции.

© Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Для того, чтобы успокоить трафик движения будут введены новые варианты специальной разметки. Так, для улиц с низким скоростным режимом предложено применять волнистые линии, которые при желании можно будет заменить на круги или другие вариации.

На улицах со скоростным режимом менее 50 километров в час также рекомендуется искривление траектории движения в шахматном порядке и сужения для поочередного проезда транспорта.

На более скоростных магистралях предполагается поднятие до уровня тротуара заездов и выездов с примыкающих улиц и разделение парковочных мест специальными барьерами через каждые 3-10 мест. Все эти нововведения могут быть приняты уже этой осенью, отмечается в документе.

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