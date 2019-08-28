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Ведущая «Разрушителей легенд» попыталась побить свой рекорд и погибла

Тамара Астапенкова
23:56 28.08.2019
Джесси Комбс хотел разогнаться на реактивном болиде до 997 км/ч.
© Видео: Jessi Combs, instagram © Фото: Jessi Combs, instagram

Телеведущая известной во всем мире передачи «Разрушители легенд» Джесси Комбс погибла во вторник, 27 августа. Трагедия произошла в штате Орегон, на дне сухого озера пустыни Алворда. Джесси носила негласной титул Самой быстрой женщины на земле, благодаря своему рекорду, поставленному в 2013 году.

Тогда, на реактивном болиде Eagle Supersonic Speed Challenger, она сумела установить рекорд скорости, преодолев барьер в 392,9 миль в час (632,3 км/ч). До этого скоростной рекорд держался почти 48 лет и составил 308,5 миль в час или 496,4 км/ч.

Джесси Комбс побила собственный рекорд в 2016 году, разогнавшись до 483 миль в час, что составляет примерно 769 км/ч. Четыре дня назад 36-летняя гонщица написала на своей странице в Instagram, что планирует взять новую высоту. На этот раз она хотела разогнаться до 619 миль в час, что составляет около 997 км/ч. Но новая попытка закончилась трагедией, пишет The Washingtom Post.

Несколько месяцев назад Джесси Комбс выкладывала в своем Instagram видео болида, на котором она устанавливала свои скоростные рекорды. Eagle Supersonic Speed Challenger создан на базе истребителя F-104, имеет мощность 52 тысячи лошадиных сил и вес больше 5 тонн.  

На данный момент власти штата Орегон расследуют причины трагедии. Члена команды Джесси Комбс выражают соболезнования близким гонщицы и ее поклонникам.

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