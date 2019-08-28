Шуфутинский записал видеообращение в преддверии третьего сентября

Певец Михаил Шуфутинский записал обращение к поклонникам о приближающемся третьем сентября. В нем он признался, что не хочет оставаться один в этот день.

«Дорогие мои друзья! Совсем скоро третье сентября – день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, день, когда я совсем один», – напомнил Шуфутинский поклонникам в ролике, размещенном в его аккаунте в Instagram.

Артист добавил, что вовсе не хочет оставаться один и желает видеть рядом почитателей его творчества. Таким образом он пригласил подписчиков на свое выступление в Москве.

«Мы очень хорошо проведем время вместе», – пообещал певец.

Знаменитая композиция «Третье сентября» впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году и после этого стала визитной карточкой артиста. Автором музыки выступил композитор Игорь Крутой, слова песни написал артист Игорь Николаев.