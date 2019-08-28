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Первый в истории чемпионат мира по забегам с препятствиями «Ниндзя OCR» пройдет в Москве

Андрей Аркадьев
23:51 28.08.2019
Основатель и руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу рассказала на пресс-конференции, что у российских атлетов есть все шансы на победу в турнире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Москва в этом году принимает первый в истории чемпионат мира по забегам с препятствиями формата «Ниндзя OCR» (obstacle course race). Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Спортивные соревнования пройдут с 30 августа по 1 сентября в парке Горького на площадке «Арены героев». Принять в них участие могут все желающие, как профессиональные атлеты, так и люди, далекие от спорта.

«Мы решили сделать достаточно большую сетку. Каждый желающий может попробовать себя в категории. На данный момент у нас уже нету времени для желающих в профессиональной категории, которые только узнали об этом мероприятии, но здесь не так много людей в мире, которым необходимо знать и побороться за это звание. Всех самых известных международных спортсменов мы собрали, как и российских. Каждый желающий может попробовать себя в любительские часы, это вторая половина дня», - рассказала Шойгу.

Она отметила, что у российских спортсменов есть все шансы одержать победу в турнире.

«Стоит сказать о том, что мы имеем достаточно большую сборную, у нас существует два состава, мы набираем третий. Мы участвуем практически во всех международных соревнованиях по забегам с препятствиями, мы являемся чемпионами мира и в мужской категории и в женской, мы являемся лауреатами в парах, в командных забегах, поэтому, безусловно, мы имеем все шансы на то, чтобы одержать победу», - добавила Шойгу.

«Арена Героев» - это экстремальная полоса препятствий длиной в 160 метров, состоящая из 12 разнообразных конструкций. Участникам предстоит пройти подвесные рукоходы, трамплины, канаты над бассейном с водой, подвесные сетки, преодолеть вращающиеся мостки и другие испытания. Спортсмены соревнуются парами, на платформах установят две полосы с одинаковыми препятствиями. Ожидается, что на состязания приедут атлеты из 20 стран.

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