Замминистра обороны осмотрит очаги лесных пожаров в Красноярском крае с воздуха

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края для уточнения задач по тушению на ближайшие дни.

«По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня и 3 августа», - сказал Булгаков.

В России полыхают порядка трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия введен режим ЧС. По поручению Владимира Путина российское оборонное ведомство создало авиационную группировку для оказания помощи в связи с пожарами в Сибири. По указанию главы Минобороны Сергея Шойгу в Красноярском крае создан оперативный штаб по тушению пожаров. Помощь в устранении ЧС оказывает специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. Все самолеты оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны.