Пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Москве

В московском ТРЦ «Спектр» в детском парке семейного отдыха «ДжокиДжоя» ребенок получил тяжелые травмы. Пятилетняя девочка сломала позвоночник по время прыжков на батуте.

Инцидент произошел 17 августа. Как считает следствие, виновником происшествия является работник ТРЦ, который сдул батут и не проконтролировал, чтобы на нем после этого никто не прыгал.

Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, черемушкинский межрайонный прокурор направил в следственный орган материал для решения вопроса об уголовном преследовании по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).