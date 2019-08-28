На Украине хотят создать комиссию для расследования «преступной деятельности группы Порошенко»

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович выступил с предложением о создании временной следственной комиссии для расследования «преступной деятельности группы Порошенко».

«Создать следственную комиссию по преступной деятельности группы Порошенко... пожалуйста, давайте внесем этот вопрос в вопрос дня», - приводит «112 Украина» слова Рабиновича.

В ответ на это глава подготовительной депутатской группы, нардеп от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что создать такую комиссию может только Верховная рада.

«Я думаю, что вопрос Временной следственной комиссии будет все же рассматривать Верховная Рада Украины, это предложение, я думаю, мы во время работы Верховной Рады сможем это принять», - отметил Разумков

В настоящий момент на Украине в отношении Порошенко расследуется несколько уголовных дел. Бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии, незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей, уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов, а также многих других преступлениях.