Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине хотят создать комиссию для расследования «преступной деятельности группы Порошенко»

Роман Захаров
22:39 28.08.2019
Окончательное решение о создании такой комиссии примет Верховная рада Украины.
На Украине хотят создать комиссию для расследования «преступной деятельности группы Порошенко»
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович выступил с предложением о создании временной следственной комиссии для расследования «преступной деятельности группы Порошенко».

«Создать следственную комиссию по преступной деятельности группы Порошенко... пожалуйста, давайте внесем этот вопрос в вопрос дня», - приводит «112 Украина» слова Рабиновича.

В ответ на это глава подготовительной депутатской группы, нардеп от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что создать такую комиссию может только Верховная рада.

«Я думаю, что вопрос Временной следственной комиссии будет все же рассматривать Верховная Рада Украины, это предложение, я думаю, мы во время работы Верховной Рады сможем это принять», - отметил Разумков

В настоящий момент на Украине в отношении Порошенко расследуется несколько уголовных дел. Бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии, незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей, уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов, а также многих других преступлениях. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.08.2019, 07:40
«Карусель» огня: танкисты ЗВО отработали новые методы стрельбы в Воронежской области
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата28.08.2019, 18:13
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:14 В стране и мире
Метрологическая революция: в России планируется масштабная реформа дорожных знаков
22:56 В стране и мире
Пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Москве
20:59 В стране и мире
Зима близко: в четверг в Москву придут холода
20:48 Армия
Минобороны России зарегистрирует новую дисциплину военно-прикладного спорта
19:27 В стране и мире
Уникальная кабина и просторный салон: Мантуров рассказал об особенностях МС-21
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Археологи нашли сотни принесенных в жертву детей
Видео
«Шансов выжить не было»: пилот рассказал, как обнаружил разбившийся 65 лет назад самолет Ан-2
«Плоский штопор»: новейший Су-57 показал эффектную фигуру высшего пилотажа во время тренировки
Видео
Живая история: в Петербурге прошел футбольный турнир с участниками будущего фильма о «Динамо»
Ученые назвали главную опасность растительного масла
Видео
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.