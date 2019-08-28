Вышинский высказался о состоянии свободы слова на Украине

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский надеется, что при новой украинской власти в стране начнут ценить свободу слова.

«Я надеюсь, что ситуация точно будет меняться в лучшую сторону, поскольку администрация, офис президента Зеленского и его политическое окружение, депутаты, его партия декларируют приверженность демократическим ценностям, либертарианским ценностям. Я надеюсь, что свобода слова будет для них серьезной ценностью, а не просто пустыми словами», - сказал журналист.

Вышинский также заявил о своей уверенности в том, что практика столь «широкого, иногда слишком широкого применения статей, связанных с нацбезопасностью», начнет уменьшаться. Он уверен, что «не может быть столько врагов страны внутри самой страны».

«Не могут люди так ненавидеть свою страну, чтобы только тем заниматься, что изменять ей. Не может такого быть, не верю я в это», - подчеркнул он в беседе с RT.

Напомним, Кирилла Вышинского выпустили из СИЗО 28 августа. Сейчас он может пользоваться всеми правами, в том числе работать, но при этом обязан по первому требованию прибывать в суд, сообщать о смене места жительства или работы, ему запрещено общаться со свидетелями по своему делу. Главред РИА Новости Украина согласился со всеми требованиями.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и якобы поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Киевский суд продлевал арест журналисту восемь раз, однако сегодня принял решение освободить его под личное поручительство.

Стоит отметить, что все обвинения в свой адрес главный редактор РИА Новости Украина категорически отвергает и считает их надуманными.