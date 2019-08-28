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Гуайдо заявил о создании в Венесуэле нового правительства

Ян Брацкий
22:13 28.08.2019
Своих новых министров Хуан Гуайдо называет «президентскими уполномоченными» и уже объявил о ряде назначений на ключевые правительственные посты.
Гуайдо заявил о создании в Венесуэле нового правительства
© Фото: Mario De Fina ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о создании собственного правительства. Об этом он заявил сегодня, во время выступления в Национальной ассамблее страны.

При этом Гуайдо называет будущих министров «президентскими уполномоченными». На должность главы МИД уже назначен Хулио Борхес, ответственный за экономическое развитие - Алехандро Пас, а права человека в Венесуэле призван защищать Умберто Прадос.

«Сегодня у нас для страны есть несколько объявлений по поводу назначений в правительство. Причем символические назначения не будут иметь смысла. Сегодня мы видим, как мир признает наших послов, как Организация американских государств признает нашего спецпредставителя», - заявил в своей речи Гуайдо.

Кроме того, одного из лидеров оппозиции Леопольда Лопеса Гуайдо прочит на должность премьер-министра, назначив его координатором так называемого ядра правительства, сообщает ТАСС.

Политическая, экономическая и гуманитарная обстановка в Венесуэле резко обострилась в конце января прошлого года, когда после многочисленных уличных акций протеста оппозиция, в лице ее лидера Хуана Гуайдо, потребовала отставки действующего президента Николаса Мадуро и его правительства.

Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Политического самозванца немедленно поддержали в США и Великобритании, присоединившись к требованиям оппозиции Венесуэлы. В ответ на это официальный Каракас разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и выдворил американских дипломатов из страны.

Россия, Китай, Мексика и ряд других государств выступили в поддержку действующих властей и назвали происходящее попыткой государственного переворота.

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