Глава Пентагона прибудет в Европу для обсуждения «сдерживания» России

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий неделе прибудет в Европу, где обсудит с союзниками по НАТО «сдерживание» России. Об этом руководитель американского военного ведомства заявил во время брифинга.

«На следующей неделе я прибуду в Европу для встреч с некоторыми союзниками по НАТО и обсуждения позиции Соединенных Штатов в Европе, а также наши продолжающиеся усилия по сдерживанию РФ», - сказал он.

Стоит отметить, что в последние годы НАТО усилило свою активность у западных границ России, в связи с чем Москва неоднократно выражала обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ не представляет для кого-либо угрозы, но в то же время не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.