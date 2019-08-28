Лавров назвал условия для новой встречи в нормандском формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил задачи, которые необходимо выполнить для подготовки к новой встрече в нормандском формате по ситуации на Украине. По его словам, прежде всего, необходим прогресс в выполнении прежних соглашений лидеров «нормандской четверки».

Должно начаться устойчивое разведение сил и средств, заявил глава МИД. Он добавил, что этому пункту «кое-что сейчас делается», однако процесс не завершен.

«И второе - это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы», – сказал Лавров в эфире Первого канала.

Когда Россия увидит прогресс в этих вещах, отметил он, можно будет начинать готовиться к очередному саммиту.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что новая встреча «нормандской четверки» пройдет в сентябре. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, саммит должен пройти в Париже.