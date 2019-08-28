Зима близко: в четверг в Москву придут холода

В ближайшее время температура воздуха в столичном регионе может опуститься до минусовых значений. Такое заявление сделали в Метеобюро Москвы.

По словам главного специалиста Метеорологического бюро российской столицы Татьяны Поздняковой, в ночь на четверг, 29 августа, воздух в Москве остынет до +2...+4, а по области (преимущественно на востоке в районе Черусти) возможны заморозки до -2.

При этом синоптик подчеркнула, что атмосферное давление будет около нормы. Ветер не превысит 9-12 м/с, пишет «Российская газета».