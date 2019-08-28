Школа в Екатеринбурге оказалась переполнена из-за компьютерного сбоя

В 181-ой школе Екатеринбурга, из-за сбоя в компьютерной программе во время приема заявлений, число учеников в 2,5 раза превысило количество мест. При норме в 800 мест там будут учиться почти две тысячи детей.

«Два года мы испытывали голод в отношении непосредственно учебных мест, потому что мы всех принять не могли. Тяжело очень отказывать в месте. Ну, некуда садить», - сетует директор МАОУ СОШ №181 Равиль Абдулин.

Теперь отказать родителям не могут - других школ в новом городском микрорайоне нет. Для учебных классов уже пришлось освободить медицинский кабинет, библиотеку, а преподаватели и вовсе остались без учительской.

«Произошел сбой в ночное время и целый ряд заявлений родителей на зачисление детей в первые классы попали в так называемый буфер. Уже к шести часам количество мест к зачислению закончилось. После вмешательства прокуратуры дети были зачислены в образовательные заведения. Их права были восстановлены», - заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Чтобы малышам было где переодеться, под крышу завели часть школьного двора, а в учебные классы для первоклашек превратили книгохранилище и кабинет труда. Руководство учебного заведения свою задачу выполнило - без парты не останется никто.

Педагоги теперь будут работать в коридоре. Для них провели интернет и каждый учитель, который, непосредственно, свободен, может заполнить электронный журнал. Но родители в тревоге - классы переполнены и это может сказаться на качестве образования.

«В условиях, когда на одного преподавателя 35 человек, это возможно? Ну, на мой взгляд, нет», - возмущается мама будущей первоклассницы Ольга Михайленко.

Учитель начальных классов Наталья Соколова как может успокаивает родителей.

«Нам не привыкать работать с таким большим количеством детей. Я думаю, ни один ребенок без внимания не останется», - уверена педагог.

Под окнами учебного заведения обнадеживающе шумит стройка. Через год первоклашек планируют переселить в новое здание, рассчитанное на 600 мест. Это несколько выправит ситуацию, но проблему не решит.