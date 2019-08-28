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Прыжок с парашюта и управление самолетом: гости МАКС-2019 испытали силы на реалистичных авиасимуляторах

Даниил Левин
19:55 28.08.2019
Эксперты восхитились российскими образцами современной техники на авиасалоне в Жуковском.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сегодня на авиасалоне в Жуковском, состоялось открытие китайского павильона. КНР впервые выступает в качестве страны-партнера и презентует полторы тысячи экспонатов.

Посетители МАКС-2019 сегодня могли насладиться виртуозным выступлением российских музыкантов. Удивиться, насколько филигранно китайские мастера на своих дронах выполняют синхронные пируэты в такт танцорам. Испытать невероятные эмоции во время «свободного падения»: на тренажере для тех, кто готовится шагнуть в неизвестность с высоты двух тысяч метров.

На мероприятии есть самые разнообразные развлечения - даже для очень взыскательных посетителей. В восторге и иностранцы, посетившие не один авиасалон.

Российские образцы современной техники, представленной в Жуковском, хвалят все эксперты. Самых высоких оценок уже удостоились военные модели, образцы для пассажирских перевозок, и не только.

Одна из главных новинок авиасалона - медицинский вертолет «Ансат». И ранее оснащенный всем необходимым оборудованием, теперь он может брать еще больше пассажиров на борт. Но главные изменения все-таки в кабине. Вместо привычных аналоговых мониторов, так называемых будильников, современные жидкокристаллические экраны со всей информацией прямо под рукой.

Глядя на совершенную технику, представленную на МАКС, самые юные посетители авиасалона тоже хотят стать конструкторами. Маленький Ярослав уже сам собирает модели гражданских и военных самолетов разных эпох.

«Изучая историю России, мне очень понравился легкий транспортный самолет Ан-14, и я решил сделать его модель. Это полностью ручная работа. Сделал я его из дерева. Это полностью ручная работа. Модель полностью летает», - рассказал «Звезде» начинающий авиамоделист Ярослав Удовенко.

На авиасалоне для будущих конструкторов и пилотов проводят лекции, семинары. Но главное, конечно, это возможность попробовать свои силы за штурвалом симулятора.

Для всех желающих МАКС-2019 откроется уже в предстоящие выходные. Организаторы мероприятия ожидают тысячи гостей.

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