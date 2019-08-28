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Путин наградил медалями отличившихся в ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Ян Брацкий
19:08 28.08.2019
Глава государства также объявил благодарность некоторым жителям Тулуна - города, который сильнее других пострадал от наводнения.
Путин наградил медалями отличившихся в ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Президент России Владимир Путин наградил девять жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших». Глава государства отметил решительные и смелые действия отличившихся во врем катастрофического паводка. Соответствующий президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  

«За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области медалью "За спасение погибавших" награжден начальник караула иркутского СИЗО №5 Николай Алексеенко, врач Нижнеудинской РБ Марина Балганова, гендиректор ООО "Московский тракт" Олег Леонов, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Артем Мингазов, слесарь сервисного локомотивного депо "Нижнеудинское" Александр Смолягин, заведующая ФАП Нижнеудинской районной больницы Наталья Торгольская, а также индивидуальные предприниматели Евгений Татарников, Константин Хохлов и Александр Якубов», - говорится в Указе.

Кроме того, глава государства объявил благодарность за активное участие в мероприятиях по ликвидации паводка на территории региона трем учащимся школ Тулуна - Марату Самусенко, Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой, а также двум жителям Приангарья - Антону Московских и Наталье Серых.

Сильнейший паводок обрушился на Иркутскую область в конце июня. После продолжительных дождей из своих берегов вышли реки и подтопили жилые дома, мосты и дороги.

Стихия унесла жизни 25 человек, шестеро до сих пор числятся в списках пропавших без вести. За время наводнения было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, разрушено 22 моста.

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